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В НАТО обсудят возможность введения в Украину миротворцев

В НАТО обсудят возможность введения в Украину миротворцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет рассмотрено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его словам, Киев имеет право пригласить к себе миротворческую миссию НАТО или войска других государств.

"Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к тому, что как минимум на значительной части Украины установился бы мир и покой", - отметил Моравецкий в эфире Польского телевидения.


Он также добавил, что этот шаг своеобразный вызов западным странам мыслить шире, дальше, думать, как защищать украинскую территорию.

Во вторник польский премьер посетил Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями властей страны. По итогам переговоров Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО или другого международного формата.

Украина геополитика НАТО миротворцы
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По материалам: uposters.ru

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