Виктория Боня рассказала, как отметили первый юбилей дочери

Экс-звезда «Дома-2», 42-летняя Виктория Боня сегодня отмечает день рождения единственной дочери. Анжелине исполнилось 10 лет. Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. Пара объявила о расставании в 2017 году после семи лет совместной жизни. В официальном браке бизнесмен и телеведущая не состояли. Несмотря на разрыв, паре удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. Сейчас бывшая участница «Дома-2» живет с девочкой в Монако. Сегодня Анджелине исполнилось 10 лет. Мама нежно поздравила дочку в микроблоге. Боня нежно приобняла дочь и поздравила с десятилетием. Телеведущая добавила, что дочь стала с ней почти одного роста. «Ну что, Анджелиш, тебе сегодня 10 лет, моя любимая. С Днем рождения! Уже такая большая. А что будет, когда тебе будет 20. Ты будешь выше мамы на пять голов?» — поделилась светская львица.Виктория Боня с дочерью Анжелиной Поскольку Анжелина болеет ветрянкой, родители именинницы пока ограничились семейным обедом. «Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на след неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей, которая должна была быть в эту субботу, но из-за ветрянки пришлось все перенести…», поделилась Виктория в телеграме. Кстати, Анджелина учится и живет за границей. Девочка владеет четырьмя языками и занимается конным спортом. В 2019 году Виктория переехала в Лондон, чтобы устроить дочь во второй класс элитной школы. Однако Смерфит-младшей не понравилось новое место жительства. За два месяца пребывания в туманном Альбионе девочка не смогла обзавестись друзьями. Анджелина в слезах звонила отцу по видеосвязи и говорила, что скучает и хочет вернуться домой. В связи с этим телеведущая приняла решение отправить дочь к Алексу в Канны, а сама полетела в Монако искать подходящее жилье. Примечательно, что Боне удается не только совмещать материнство с успешной карьерой, но и заниматься личной жизнью. Накануне стало известно, что Виктория рассталась с бойфрендом. Телеведущая призналась, что теперь ее сердце официально свободно.