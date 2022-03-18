6 самых мощных мест силы в России

Вадим Карасев

Места силы важно периодически посещать каждому из нас. Они наполнят вас энергией, удачей и помогут найти правильный путь к исполнению мечты. В нашей необъятной стране таких мест очень много. Пришло время узнать о самых важных из них.

У каждого из нас есть свои повседневные источники силы, но они никогда не сравнятся с местами, которые описаны далее. Это те места, в которых ваша аура обновляется и заряжается мощными вибрациями на многие месяцы и даже годы. Если у вас будет возможность посетить хотя бы одно из них, обязательно это сделайте.

Плато Укок





Находится это плато в Алтае. Оно представляет собой огромную площадь а высоте в более чем две тысячи километров, на которой невероятно красивые виды. Это место обладает мощнейшей энергетикой, которая по своей силе сопоставима с энергией Тибета. На плато имеются источники, курганы. Там ранее жили скифы, поэтому место находится под охраной, ведь оно представляет собой один большой источник силы. Его каждый год посещает огромное число туристов. Вы тоже просто обязательны побывать там хотя бы раз, чтобы почувствовать всю мощь природы и древних народов.

Озеро Светлояр





Это обычное на первый взгляд озеро находится в Нижегородской области. Оно ничем не отличается от тысяч таких же озер, но с ним связано множество легенд, которые придают ему таинственности. Говорят, что если набрать в этом озере воду, она никогда не испортится. У людей это озеро пользуется популярность, особенно в ночь на Ивана Купалу, когда многие приезжают к нему, чтобы погулять в окрестностях и загадать желание.

Большой Заяцкий остров





Этот остров находится в Соловках — архипелаге в Архангельской области. Он находится в Белом море недалеко от Полярного круга. Там настолько красиво, что дух захватывает. Более того на Заяцком острове расположен монастырь, от которого веет силой и созидательной энергией. Это не только пристанище для православных людей, ищущих успокоения. Там расположены различные каменные постройки, возраст которых оценивается в более чем три тысячи лет. Это место, В котором собралась энергия тысячелетий. Они способна помочь вам достичь просветления, осознать смысл жизни. Говорят, что в этом месте силы исцеляются многие недуги, в том числе женское и мужское бесплодие.

Остров Ольхон





Он расположен в самом большом озере мира — на Байкале. Говорят, что на этом острове живут добрые духи, которые оберегают туристов и людей, которые живут недалеко от Байкала. В это место ежегодно приезжает огромное число шаманов, эзотериков, провидцев. От него веет силой, которая наполняет каждую клеточку вашего тела. Считается, что несколько часов пребывания на этом острове заменяют вам сотни часов медитаций.

Гора Белуха





Эта величественная и очень красивая гора расположена на Алтае. Ее высота составляет более четырех километров. Назвали ее Белухой, потому что она полностью покрыта снегом.

Для магов, целителей и шаманов эта гора является важным местом, которое они стараются посещать хотя бы раз в год. Считается, что через эту гору проходят энергетические потоки мироздания. Кто-то считает, что эта гора была местом посещения нашей планеты внеземными формами жизни. Если вы хотите обрести силу, прозрение и понимание смысла жизни, вам стоит посетить это место. Его волшебная аура укрепит ваше биополе и подарит веру в лучшее. Многие туристы отмечали, что на этой горе и близ нее исцеляются недуги, причем не только физические, но и духовные.

Хакасские «Сундуки»





Это не одна, а сразу пять гор в Ширинском районе Республики Хакасия. На каждой из гор можно найти наскальные рисунки, могильники, а также странные древние конструкции.

Одни считают, что это было обсерватория какого-то древнего народа. Другие ученые уверены, что это было место общения нашей цивилизации с инопланетянами. Местные жители говорят, что горы исполняют желания и слышат ваши мысли. Вам нужно просто побыть рядом сними некоторое время, чтобы получить благословение Вселенной.

Также там есть озеро Жриц, которое тоже обладает мощной энергией. Оно наделяет силой прекрасный пол. Женщины, которые там побывали, в последствии удачно выходят замуж.