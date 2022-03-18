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Алена Хмельницкая снялась в эротическом фильме вместе с Джигурдой

Алена Хмельницкая снялась в эротическом фильме вместе с Джигурдой
51-летняя актриса Алена Хельницкая рассказала о съемках в эротическом фильме, о которых хотела бы забыть. Алена Хмельницкая стала популярной после выхода на экраны фильма «Сердца трех», где она сыграла вместе с Сергеем Жигуновым и Владимиром Шевельковым. С тех пор артистка появилась в немалом количестве знаковых картин, однако есть в ее прошлом и работы, которые ей стыдно вспоминать. Речь идет об эротическим боевике под названием «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где партнером Хмельницкой стал Никита Джигурда. Актриса рассказала, что согласиться на роль в этой картине ее вынудило отсутствие работы, поскольку в 90-е многие ее коллеги оказались не у дел, и качественных фильмов почти не снимали. Да и сценарий показался Алене сносным, ведь изначально там не планировалось такого количества постельных сцен, а упор был на криминальную тематику. Но все резко изменилось, когда права на картину выкупил Джигурда и решил превратить сие творение в эротику.
Никита Джигурда и Алена Хмельницкая. Кадр фильма Разумеется, Хмельницкая, на тот момент состоявшая в браке с Тиграном Кеосаяном, была возмущена, но совсем отказаться от съемок не смогла.
«Этот фильм как раз из тех, которые я бы не хотела, чтобы кто-то видел. Это дичь! Это просто ужас. Я сказала, что не буду сниматься в таких сценах, поэтому взяли дублершу. Я просила везде написать, что это дублерша. Один день меня поснимали, я лицом должна была изобразить, что происходит. Я надеялась, что это все канет куда-то, а сейчас опять вылезло», — посетовала артистка. Не удивительно, что не все поверили в то, что Хмельницкая не раздевалась перед камерой, и ей начали приписывать роман с Джигурдой. Однако актрису подобные домыслы только смешат, хоть тогда ее коллега и не был таким фриком. «Ну какой роман, я вас умоляю!»— возмутилась Хмельницкая в беседе с Лаурой Джугелия для ее YouTube-канала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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