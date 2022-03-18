Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью пластики

23-летняя модель Алеся Кафельникова призналась, что после родов фигура у нее стала неидеальной. Алеся Кафельникова прошлым летом впервые стала мамой, родив супругу Георгию Петришину дочь Киару. Модель очень быстро пришла в форму и хвасталась в соцсети своими стройными формами, однако, как выяснилось, некоторые проблемы с фигурой у девушки остались до сих пор и убрать их не помогают ни диеты, ни спорт, поэтому дочь теннисиста всерьез задумывается о пластике. «Грудь была просто огромной. Ходила на примерки, а вещи в груди не садились. На первом фитинге мне сказали, что это «not gonna work». Попросили возвращаться, когда я перестану кормить грудью. Я еще сходила на вторую примерку в другой бренд белья, для которого уже работала, но и там история повторилась. На этом мне дали понять, что надо вернуться через время (и вернуться в форме)», — пожаловалась Кафельникова в Telegram.Алеся Кафельникова с дочерью Киарой Однако недостатки во внешности не помешали Алесе триумфально вернуться на подиум. Камбэк она пыталась сделать еще осенью, но на тот момент модель кормила дочь грудью, поэтому ее параметры несколько изменились. В итоге молодой маме посоветовали сначала вернуть прежние параметры, а уж потом предлагать свою кандидатуру для показов. «Хочется сделать очень грудь, ничего не могу сделать с этим желанием. Так же, как и сделать. Остается пока просто сидеть и хотеть. После родов грудь висит, как и живот. И ни один спорт не помогает. Массажи тоже. Смотрю в зеркало и грустно, платье с декольте для меня табу! Без наклеек теперь не надеть», — уточнила Леся. Рекомендациям Кафельникова вняла и начала активно заниматься спортом, что пошло ей на пользу: на Неделе моды в Милане модель появилась на показе Diesel, а до этого прошлась по подиуму у David Koma.