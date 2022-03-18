Анонсирована многопользовательская стелс-игра DECEIVE INC для Xbox Series X | S





Издательство Tripwire Presents и разработчики из студии Sweet Bandits Studios анонсировали проект DECEIVE INC. Игра заявлена к релизу на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Для студии Sweet Bandits это вторая игра, первый их проект выходил только на PC — это была игра Coffence.

В игре DECEIVE INC предстоит стать шпионом, который должен выполнить поставленную задачу. Но сложность заключается в том, что такую же задачу получают и другие игроки, а награда ждет только одного шпиона. Каждый игрок выступает членом частной шпионской корпорации, и он оснащен современными шпионскими гаджетами и навыками. Разработчики обещают большое разнообразие агентов и возможность замаскироваться под кого угодно в большом игровом мире, чтобы выполнить поставленную задачу.

Ниже представлен первый трейлер DECEIVE INC, релиз игры должен состояться в начале 2023 года.

Watch this video on YouTube