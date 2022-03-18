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Авраам Руссо едва не лишился ноги

Авраам Руссо едва не лишился ноги
Певец Авраам Руссо рассказал о проблемах со здоровьем после покушения. Нападение на певца было совершено по приказу экс-владельца «Черкизовского рынка» и ресторана «Прага» Тельмана Исмаилова, который какое-то время был его покровителем. Обидчики получили реальные наказания, но за решетку не сели, потому что срок давности за их преступление истек. А артист тем временем продолжает разгребать последствия того нападения, которое сильно ударило по его здоровью. В нулевых его ногу прострелили из автомата. Руссо пришлось пережить уже две операции. Одна из них прошла еще в 2006-м: тогда медики из столицы перекрыли ему глубокую вену. Это хирургическое вмешательство он считает чудом, потому что не каждый врач тогда согласился бы на такую сложную процедуру.
Авраам Руссо «Могли ведь просто отрезать ногу и живи, как знаешь», – рассуждает Авраам. Тем не менее, проблемы с конечностью остались, поэтому он сделал повторную операцию, но уже в США – по пересадке нерва. Теперь артиста ждет новое тяжелое испытание: на 29 марта назначено новое хирургическое вмешательство. «В моей ноге все еще нарушено кровообращение: вниз кровь идет, а вверх нет. Поэтому приходится носить компрессионный чулок. Нога опухает, что будет дальше, никто не знает – могут язвы пойти», – раскрыл подробности знаменитый певец «КП». К слову, процедура не из дешевых: Руссо пришлось бы выложить за повторную операцию около 33 миллионов рублей, к счастью, затраты лягут на плечи страховой компании.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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