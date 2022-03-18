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Чехия не может больше принимать украинских беженцев

Чехия не может больше принимать украинских беженцев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что у страны уже заканчиваются ресурсы, чтобы без проблем принимать всех украинских беженцев. Его слова приводит Associated Press.

По его словам, в страну прибыли уже более 270 тысяч украинцев.


"Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принять [этих беженцев] без проблем", - сказал Фиала.

По данным агентства, чешские власти предпринимают усилия для выдачи беженцам с Украины, среди которых большинство составляют женщины и дети, разрешений на долговременное пребывание в стране, стараются обеспечить им доступ к образованию и здравоохранению. Парламент Чехии также обсуждает возможность позволить брать на работу украинцев без соответствующего разрешения.

Как писал Ruposters, ранее Израиль фактически закрыл въезд гражданам Украины. В Эстонии жалуются на рост общественного напряжения из-за наплыва украинских беженцев, а Германия попросила перестать отправлять поезда с ними из Польши.

Чехия украинские беженцы Петр Фиала
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По материалам: uposters.ru

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