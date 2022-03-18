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Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится

Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Телеведущий Дмитрий Шепелев после длительного перерыва вышел на связь с поклонниками и ответил на вопросы. Дмитрий Шепелев, как и многие другие блогеры, стал гораздо реже появляться в Сети. Ведущий говорит, что не собирается извиняться за это перед своей аудиторией. «Наверное, не буду у вас просить прощения за долгое молчание. Все и так всё понимают. Добавить к этому нечего», — обратился Дмитрий к публике. Между прочим, пока Шепелев не выходил на связь, в СМИ стали появляться слухи о том, что он уехал из России. Многие звезды за последние несколько недель покинули страну. Алла Пугачева с детьми уехала на неопределенный срок в Израиль. Рената Литвинова поселилась в своей парижской квартире, а рэпер Джиган проводит время в Эмиратах.
Дмитрий Шепелев Дмитрий же остался с женой и детьми дома, хотя у него наверняка был вариант перебраться за границу. Его сын Платон как раз недавно высказал желание жить в Калифорнии, где гораздо более приятный климат. Впрочем, его родители приняли решение не уезжать из Москвы. «Очень много вопросов о том, уехали мы или нет. Нет!»— ответил Дмитрий и опубликовал свежее фото, сделанное на улице неподалеку от его дома.
Напомним, что год назад Шепелев отметил со своей невестой новоселье. Покупка новой квартиры была связана с появлением в семье ведущего еще одного ребенка — сына Тихона. Дмитрий расширил жилплощадь и выбрал дом поближе к школе, куда ходит его старший сын и падчерица Лада.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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