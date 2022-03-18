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Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль

Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль
Фигуристка Елизавета Туктамышева похвасталась новой покупкой. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не так давно стала обладательницей новенького автомобиля. Спортсменка лично выбирала ее в салоне, протестировала и теперь с удовольствием рассекает на дорогах столицы за рулем миниатюрной малолитражки. На фоне санкций, которые иностранные автопроизводители начали вводить по отношению к России, ограничив в том числе ввоз новых машин, автоледи посмотрела на своего «железного коня» под другим углом.
Елизавета Туктамышева «Вовремя купила», — заключила спортсменка, позируя за рулем иномарки для соцсетей. Даже если этот английский автобренд и вернется в автосалоны, то уже явно по другой цене, ведь стоимость зависит от курса валюты. Так что Туктамышева, можно сказать, еще и неплохо вложилась.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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