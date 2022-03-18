ЕС впервые в истории профинансирует поставки оружия Украине во время конфликта

Вадим Карасев

Евросоюз (ЕС) впервые в истории профинансировал поставки оружия стране во время конфликта. Украине со стороны ЕС уже было переведено 300 млн евро экстренной макроэкономической помощи, заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро экстренной макроэкономической помощи ЕС. Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением", - отметил он.

Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь на этот год в размере 1,2 млрд евро. Палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года и в него тоже вошли 13,6 млрд долларов в качестве помощи украинской стороне.

На текущей неделе американское правительство отправит Украине $1 млрд. Также администрация президента распорядилась передать дополнительно $200 млн на поддержку бесперебойной поставки в страну вооружения и обеспечения оборонных нужд.



Ранее Ruposters писал, что постпред России назвал ЕС "сверхдержавой двойных стандартов".

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