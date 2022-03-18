Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций

Певец Григорий Лепс слишком доверял зарубежным банкам. Музыкант Григорий Лепс давно является персоной нон грата в Америке. В Великобританию артист пытался получить визу хотя бы для отпуска, но ему было отказано. Однако свои средства исполнитель «Рюмки водки», как выяснилось, доверял зарубежным финансовым организациям. И из-за санкций лишился внушительной суммы.Григорий Лепс «Последние 20 лет Лепс зарабатывал очень приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках, — цитирует сайт kp.ru концертного директора, основателя интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилла Чибисова. — Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов». Учитывая, что Лепс — один из самых высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады с гонораром в 120 тысяч евро за вечер, банкротство ему явно не грозит. Ранее Чибисов рассказал, что Светлана Лобода, яростно демонстрирующая патриотизм к Украине, променяла гражданство Незалежной на паспорт Республики Мальта.