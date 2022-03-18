Hogwarts Legacy — первый геймплей, детали, релизное окно





Издательство Warner Bros. Games и разработчики из студии Avalanche Software поделились новой информацией о проекте Hogwarts Legacy, который анонсировали еще в 2020 году, а изначально его выпустить планировали в 2021 году. Теперь релиз назначен на праздничный сезон 2022 года, а игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Создатели Hogwarts Legacy впервые показали геймплей проекта — его можно посмотреть ниже.

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Некоторые детали, которые рассказали про Hogwarts Legacy:

Игроки смогут создать своего героя, в игре будет обширный редактор персонажа.События игры развернутся не только на территории Хогвардса, но и за его пределами. Для путешествий у игроков будет метла.Игрока распределят на один из 4 факультетов, в игре предстоит посещать занятия, исследовать замок, знакомиться с различными персонажами.В игре обещают интересные бои с комбинированной магией.Заявлено, что немалая роль будет уделена зельеваренью.Игра нацелена на одиночное прохождение.Будет множество разнообразных костюмов.Каждый игрок сможет выбрать индивидуальный способ прохождения, развивая героя по интересным ему направлениям.

Помимо геймплея, разработчики Hogwarts Legacy в небольшом ролике рассказали про игру.

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