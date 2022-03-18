Эти 4 игры по обратной совместимости можно забрать бесплатно на Xbox





В Microsoft Store можно забрать бесплатно для приставок Xbox One и Xbox Series X | S сразу 4 игры, которые работают по обратной совместимости. Отметим, что они доступны бесплатно уже давно, но игроки, которые присоединились к Xbox недавно, могут об этом не знать.

Следующие 4 игры можно бесплатно забрать из Microsoft Store прямо сейчас:

Crackdown

Действие происходит в вымышленном городе Пасифик-Сити (англ. Pacific City), который управляется тремя криминальными правителями и их группировками.

Перейти в Microsoft Store

Crackdown 2

Эта игра позволяет стать судьей, коллегией присяжных и палачом в огромном, полностью доступном для исследования городе.

Перейти в Microsoft Store

Harms Way

Harm’s Way – это динамичная гоночная игра в стиле экшн, основанная на взаимодействии водителей и снайперов. Играя за снайпера, помогай своему водителю выиграть любыми способами.

Перейти в Microsoft Store

Too Human

«Too Human» описывает мир, где германо-скандинавская мифология объединяется с научной фантастикой. Протагонистом игры является Бальдур, один из богов Асов, который взял на себя задачу защиты и помощи человечеству в жестокой и давней войне с машинами.

Перейти в Microsoft Store