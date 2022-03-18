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Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини

Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
52-летняя актриса Эвелина Бледанс  поделилась откровенным пляжным фото. Эвелина Блёданс поделилась пикантной фотосессией — таким образом она проанонсировала свой переход в другие соцсети. Актриса и телеведущая подчеркнула фигуру откровенным бикини и привела в восторг фанатов. Некоторые уверены в том, что Эвелина выглядит лучше молодых моделей. «Какая утонченная фигура! Многие молоденькие девчонки явно кусают локти», «Это уже неприлично! Так выглядеть в 52 года», — с юмором отметили подписчики. Эвелина Блёданс может похвастаться безупречной фигурой и отличным внешним видом. Секрет этого прост: она старается правильно питаться, занимается спортом и обожает бани и массажи.
                                                    Эвелина Бледанс Как-то актриса высказала свое отношение к пластике. «Я понимаю, что это неизбежно и все мы в какой-то момент оказываемся в кабинете пластического хирурга. Мы хотим быть молодыми и красивыми и не хотим, чтобы наша кожа «упала вниз». Тем не менее земля нас притягивает, лицо опускается. Оно требует того, чтобы его «поднимали». Мой косметолог говорит о том, о чем сейчас говорят многие специалисты: если начинать поддерживать свою кожу в более молодом возрасте, сильно она не упадет. Если делать мезотерапию, биоревитализацию, то за ушами затягивать не придется», — рассказала Эвелина «7Дней». Кстати, она призналась что и к народным средствам относится положительно: «Особенно в летний период люблю помазать лицо клубничкой, огурчиком, соком петрушки, который очень полезен для лица. Можно также сделать кубики льда из сока петрушки. Более классический рецепт – кубики из настойки календулы и ромашки. Не устаю повторять про целебные свойства меда, не важно – принимать его внутрь или наносить снаружи, на волосы и тело. Да и потрескавшиеся губы им помазать тоже очень хорошо».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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