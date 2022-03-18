Кармические задачи Весов и пути их решения

Вадим Карасев

Кармические задачи есть у каждого из нас. Астрологи рассказали, какие задачи стоят перед большинством людей, родившихся под Знаком Весов. Их понимание и осознание поможет вам сделать свою жизнь лучше.

Самое главное в жизни каждого человека — духовный рост. Рост возможен благодаря специальным практикам, а также благодаря выполнению особых задач. Называемых кармическими. Их ставит перед нам Вселенная, чтобы мы могли сделать то, что решила сделать наша душа перед началом новой жизни в текущем воплощении.

Сбор информации

Большинство Весов — это молодые души. Их главная и первостепенная задача — это сбор информации о мире, о людях, о правилах. Внутри этих людей царит полная гармония и желание наблюдать за происходящим. Весы нерешительны, но не потому, что трусливы, а потому что не до конца понимают, что от них требуется — проявление силы или смирение. После своего жизненного пути души, рожденные под влиянием Весов, попадают на небеса, где проводят анализ собранной информации, чтобы понять, по какому пути им нужно будет пойти в дальнейшем.

Формирование гармонии

Люди данного Знака ненавидят, когда где-то в мире или вокруг них формируются негативные вибрации. Весы стараются развеять негатив, остановить тьму и отрицательные вибрации, испускаемые плохими людьми. Там, где находятся Весы, есть счастье, любовь и гармония. Люди данного Знака должны нести свет и любовь в этот мир. За это Вселенная наградит их счастьем и удачей.

Именно из-за того, что у Весов молодые души, они еще не приняли той или иной стороны. Они истинные миротворцы, даже если сами так не думают и не ощущают себя таковыми.

Преодоление страхов и нерешительности

Весы — это люди, которым свойственна нерешительность. Вселенная очень хочет, чтобы они преодолели эту проблему и решили ее максимально быстро. В противном случае Весов может ожидать повторение неприятного жизненного опыта. Весам суждено обрести уверенность и стать самодостаточными, но скорость достижения этих кармических целей зависит только от них самих.

Умение доверять своим чувствам

Вселенная хочет, чтобы Весы научились видеть истину и научились радоваться жизни, смеяться, когда смешно и плакать, когда грустно. С рождения эти люди боятся проявлять истинные эмоции, которые рождаются в их сердце. Они думают, что это неправильно, но это не так.

Научиться жить в одиночестве

Весы — люди, которые ненавидят одиночество, но мирозданием перед ними поставлена задача научиться быть самодостаточными. Одиночество — это то, что Весам нужно полюбить и научиться принимать. Если они этого не сделают, им будет очень сложно жить. Не стоит расценивать жизнь как необходимость найти пару и создать семью. У Весов есть дела поважнее в этом воплощении.

Осознанная жизнь

Весам очень непросто жить с какой-то целью, но обретение этой цели и есть самая важная кармическая задача. Если эти люди не будут стремиться к чему-то важному, их жизнь может превратиться в настоящий хаос. Осознанность — это самая большая сила, которая толкает Весов на правильные поступки и приближает к пониманию своего высшего предназначения.