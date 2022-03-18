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Кибернуарное приключение Chinatown Detective Agency выходит в апреле, сразу в Game Pass

Кибернуарное приключение Chinatown Detective Agency выходит в апреле, сразу в Game Pass


Разработчики игры Chinatown Detective Agency пару дней назад объявили, что их проект сразу после релиза станет частью подписки Game Pass. Теперь известна и дата релиза проекта — 7 апреля 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Switch и PC.

Chinatown Detective Agency представляет собой кибернуарное приключение в жанре «point and click». В игре расскажут историю девушки Амиры, которая является сотрудницей Интерпола в отставке. Она должна будет расследовать преступления и помогать клиентам в мире будущего. Отмечается, что от действия игроков будет зависеть положение дел в городе.


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По материалам: newxboxone

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