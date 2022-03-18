Лариса Гузеева спасается от сумасшествия

Ведущая Лариса Гузеева рассказала как бережет свои нервы. В непростые времена каждый сам придумывает, как и в чем найти силы, чтобы улучшить свое самочувствие и снять стресс. Так, Лариса Гузеева удивила своих подписчиков, опубликовав в соцсетях редкие кадры. Телеведущая рассказала, что выбрала необычный способ поднять себе настроение – она взялась испечь хлеб. «Чтобы крыша окончательно не отъехала, я испекла чудесный черный хлеб. Сама. А черный хлеб печь сложно. Очень-очень сложно», — рассказала Лариса Гузеева.Лариса Гузеева Лариса Гузеева минувшей осенью тяжело переболела ковидом. Она провела в больнице в Коммунарке почти месяц, где врачи помогали ей бороться с коронавирусом. Артистка перенесла вирус в тяжелой форме, поэтому до сих пор с трудом приходит в себя. Последствия этой болезни, по признанию актрисы, дают о себе знать и по сей день, причем они отразились на ее поведении. Телеведущая призналась, что ее саму пугают приступы немотивированной агрессии, которые она начала испытывать по отношению к окружающим. После коронавируса, перенесенного в прошлом году, Ларису Гузееву накрыло чередой неприятностей. Мало того, что она никак не придет в себя после болезни, что заметили зрители в последних выпусках передачи «Давай поженимся!», так теперь еще и закрыли само шоу. Вынужденный простой вогнал российскую телесваху в состояние глубокой депрессии, с которой она пытается бороться путем прогулок на свежем воздухе и посещения церквей. Но и на это она сама себя вытаскивает буквально силой.