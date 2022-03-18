Муж Софьи Эрнст, Константин покинул свой пост в МТС

Как сообщает пресса, супруг актрисы Софьи Эрнст, Константин ушел из директоров. Константин Эрнст больше не будет связан с компанией МТС. Сообщения об этом появились на официальном сайте мобильного оператора. С недавних пор Константин Эрнст попал в санкционные списки сразу нескольких государств, а именно Швейцарии и Великобритании. Разумеется, это отразилось на карьерных перспективах генерального продюсера Первого канала. 17 марта мобильный оператор МТС сообщил, что Эрнст выходит из совета директоров. По информации СМИ, данное решение было принято как раз для того, чтобы санкции, наложенные на Эрнста, не мешали работе компании. В совет директоров МТС Константин Львович вошел в июне 2020 года. Все это время он активно занимался развитием проектов МТС, в частности, онлайн-кинотеатра KION.Софья с мужем Сам Эрнст информацию об уходе из компании не комментирует. Основным место работы Константина Львовича остается Первый канал. Он занимается должность генерального продюсера уже более 20 лет. Именно под руководством Эрнста создавались самые популярные программы и сериалы канала. При этом слухи о возможном уходе Эрнста с поста главы Первого появляются регулярно. Вот только пока эти домыслы ни разу себя не оправдали. Константин Львович продолжает оставаться одним из самых влиятельных людей на отечественном ТВ.