Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об эмигрантах

Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о сбежавших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о «самоочищении» России. «На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то страну», сказал Дмитрий Песков.Татьяна Навка с мужем Напомним, что за последние недели Россию покинули сразу несколько видных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, ее муж, телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков, светская львица Ксения Собчак, сообщает телеграм-канал Baza. Заметим, что многие звезды оставили себе, так сказать, путь назад. Они отмечали, что речи об их эмиграции не идет. Просто они отправились в отпуск.