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Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об эмигрантах

Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался об эмигрантах
Супруг фигуристки Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал о сбежавших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о «самоочищении» России. «На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни — кто-то покидает должность, кто-то страну», сказал Дмитрий Песков.
Татьяна Навка с мужем Напомним, что за последние недели Россию покинули сразу несколько видных звезд российского шоу-бизнеса. В их числе примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, ее муж, телеведущий Максим Галкин, юморист Семен Слепаков, светская львица Ксения Собчак, сообщает телеграм-канал Baza. Заметим, что многие звезды оставили себе, так сказать, путь назад. Они отмечали, что речи об их эмиграции не идет. Просто они отправились в отпуск.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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