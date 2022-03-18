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На геймпаде Xbox Series X | S теперь можно быстро переключаться между играми

На геймпаде Xbox Series X | S теперь можно быстро переключаться между играми


Недавно Microsoft выпустила обновление для Xbox One и Xbox Series X | S. Одна из новых функций с обновлением — возможность переназначать кнопку Share на геймпадах нового поколения, от приставок Xbox Series X и Xbox Series S. В том числе, переназначение клавиши Share можно использовать для быстрого переключения между любимыми играми, выполнив соответствующие настройки:



Зайдите в приложение «Аксессуары Xbox».



Далее нажмите «Настроить» на нужном геймпаде.



Создайте новый профиль или изменить текущий. Для кнопки «Поделиться» можно установить 3 варианта нажатия — одиночное, двойное и удержание. На каждый из вариантов нажатия нужно установить функцию «Запустить приложение» и указать, какую игру вы хотите таким образом запускать.



После этого остается выбрать профиль, для которого были настроены соответствующие игры, и их можно быстро запускать нажатием одной кнопки.

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По материалам: newxboxone

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