На геймпаде Xbox Series X | S теперь можно быстро переключаться между играми





Недавно Microsoft выпустила обновление для Xbox One и Xbox Series X | S. Одна из новых функций с обновлением — возможность переназначать кнопку Share на геймпадах нового поколения, от приставок Xbox Series X и Xbox Series S. В том числе, переназначение клавиши Share можно использовать для быстрого переключения между любимыми играми, выполнив соответствующие настройки:

Зайдите в приложение «Аксессуары Xbox».Далее нажмите «Настроить» на нужном геймпаде.Создайте новый профиль или изменить текущий. Для кнопки «Поделиться» можно установить 3 варианта нажатия — одиночное, двойное и удержание. На каждый из вариантов нажатия нужно установить функцию «Запустить приложение» и указать, какую игру вы хотите таким образом запускать.

После этого остается выбрать профиль, для которого были настроены соответствующие игры, и их можно быстро запускать нажатием одной кнопки.