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На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети

На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети


Microsoft в начале марта выпустила обновление для инсайдеров с приставками Xbox, которое убрало возможность быстро делиться клипами Game DVR в Twitter. Некоторые игроки пользовались данной функцией, которая давала возможность в пару кликов прямо с консоли отправить клип в свои соцсети. Предполагалось, что это ошибка и функцию вернут с будущими обновления. Но, похоже, этого не произойдет.

Портал Windowscentral обратил внимание, что с обновлением для инсайдеров, которое вышло сегодня, 18 марта, функцию быстрой отправки клипов Game DVR в Twitter не вернули. Однако, теперь возле отправки клипов на смартфон указаны социальные сети, в которых можно поделиться контентом уже из приложения на смартфоне.


Таким образом, Microsoft удаляет (без объяснения) функцию, которая позволяла быстро отправить в Twitter свои клипы, и игрокам придется делать дополнительные шаги, чтобы расшарить свои ролики.

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По материалам: newxboxone

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