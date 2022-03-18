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Настя Ивлеева не стесняется быть Русской

Настя Ивлеева не стесняется быть Русской
Ведущая Настя Ивлеева высказалась о своем происхождении. Телеведущая гордится своим происхождением и тем, что сама смогла сколотить состояние. На днях в журнале New York Times вышла колонка Ильи Красильщика. В ней он рассказывал об эмоциях, которые испытывают некоторые россияне в свете последних политических событий. Статья была воспринята неоднозначно, ведь в ней Красильщик заявлял, что россияне провалились как нация. Разумеется, многие несогласные поспешили высказаться на тему. Не осталась в стороне и Анастасия Ивлеева, которая посвятила материалу Красильщика пост в социальных сетях. «Наблюдаю, как некоторые уважаемые люди сейчас ринулись писать колонки в западные издания, стыдиться, что они русские, просить прощения за то, что родились в России. Нашумел текст про то, что «мы провалились как нация», вышедший в NY Times. Считаю недопустимым делать такое обобщение от имени всех россиян, поэтому хочу сказать от себя лично следующее: я родилась в России, я русская, я не «провалилась». Не «провалились» и люди в области, где я родилась. Они живут, работают, влюбляются, развиваются, строят планы и делают нашу страну лучше, как могут. Русским быть не стыдно. Cтыдно в минуты, когда нам всем нужна поддержка друг друга, писать из-за границы — «а я вот не с вами», при этом позволять себе высказываться от нашего лица», — уверена Ивлеева.
Настя Ивлеева Анастасия уличила Красильщика в двуличности, ведь раньше тот работал на компанию «Яндекс», занимал высокие посты и получал приличные гонорары. Однако теперь журналист, по мнению звезды, открещивается от страны, давшей ему возможность реализоваться. «Если бы я сейчас писала колонку в NY Times, то я бы сказала так: в России живет 144 миллиона человек, разных национальностей, взглядов, разных конфессий. Мы разные, мы часто не согласны друг с другом и спорим даже с самыми близкими. Наша страна в принципе намного сложнее и тоньше устроена, чем кажется сейчас ее самым ярым критикам. Я остаюсь внутри, и не хочу, чтобы от моего лица безапелляционно говорили такие громкие вещи», — подытожила Анастасия. В комментариях под постом тут же разгорелись нешуточные споры. Многие поклонники пришли к выводу, что пост Ивлеевой был неискренним. Другие же и вовсю обвинили ее в продажности. Однако преданные фанаты поддержали телеведущую. Сейчас Анастасия старается не высказываться на острые темы. Ранее она подвергалась нападкам хейтеров за то, что старалась вести блог в прежнем ключе, не акцентируя внимание на политике. Однако Ивлеева уверена, что ее оптимизм может зарядить хорошим настроением окружающих, поэтому менять стратегию на намерена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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