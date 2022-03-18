Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры





Портал IGN опубликовал эксклюзивный материал — раннее превью игры Trek to Yomi. В видео можно посмотреть несколько минут геймплея проекта. Напомним, что игра Trek to Yomi сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass.

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Как отмечает портал IGN, игра Trek to Yomi действительно похожа на классические фильмы о японских самураях. По геймплею проект представляет собой экшен-платформер с довольно высокой сложностью. Сюжет игры расскажет о самурае, который не смог защитить свой город и отправился на отмщение.

Игра Trek to Yomi выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах позже в этом году, пока она не имеет точной даты релиза.