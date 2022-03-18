Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры

Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры


Портал IGN опубликовал эксклюзивный материал — раннее превью игры Trek to Yomi. В видео можно посмотреть несколько минут геймплея проекта. Напомним, что игра Trek to Yomi сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass.


Watch this video on YouTube

Как отмечает портал IGN, игра Trek to Yomi действительно похожа на классические фильмы о японских самураях. По геймплею проект представляет собой экшен-платформер с довольно высокой сложностью. Сюжет игры расскажет о самурае, который не смог защитить свой город и отправился на отмщение.

Игра Trek to Yomi выходит на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах позже в этом году, пока она не имеет точной даты релиза.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение

Топ на сегодня

Авраам Руссо едва не лишился ноги
Авраам Руссо едва не лишился ноги
Сын Валерии издевается над женой
Сын Валерии издевается над женой
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью пластики
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью

Еще по теме

Показали геймплей Trek To Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый геймплейный трейлер самурайского экшена Trek to Yomi
Новый геймплей Trek to Yomi — игра будет в Game Pass в день релиза
Подтверждены 4 новые игры в Game Pass для Xbox