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Ольга Бузова призналась, что потеряла миллион

Ольга Бузова призналась, что потеряла миллион
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как потеряла колоссальную сумму. Занятая поющая ведущая постоянно разъезжает по разным странам, недавно Ольга была в Африке на съемках своего шоу, откуда и забронировала отель в Куршевеле для долгожданного отпуска. Однако поездка не состоялась, так как представители министерства культуры ОАЭ позвали Бузову в Рас-аль-Хайм. Поездка артистке сильно понравилась, она попробовала там много нового, в том числе, зарядилась энергией от полета на зиплайне. Тем не менее, планы Ольги на горнолыжный отдых были разрушены. Ситуацию омрачило и то, что обычно купающаяся в роскоши поющая ведущая осталась без своих денег.
Ольга Бузова «Я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мою оплату. Я не буду оставлять этот вопрос, потому что я не приехала не по собственной вине. Это огромная сумма даже для меня. Я сама зарабатываю и знаю цену деньгам», – поделилась Бузова. Стоит отметить, что прошлая поездка Ольги Бузовой в Куршевель закончилась громким скандалом. Она отправилась в горы вместе с Клавой Кокой, с которой по началу прекрасно проводила время. Однако все омрачило видео, которое Клава опубликовала в своем блоге. На нем Ольга запечатлена в странном состоянии, которое вызвало много слухов. Коку осудили поклонники и коллеги из шоу-бизнеса, они посчитали, что исполнительница подставила подругу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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