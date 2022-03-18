Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно





Уже на следующей неделе, 24 марта, состоится релиз долгожданного сериала по Halo. Он выходит на стриминговой платформе Paramount+, и компания Microsoft совместно с Paramount предлагает игрокам посмотреть сериал бесплатно.

Подписчики Game Pass Ultimate с 23 марта смогут бесплатно получить 30-дневную подписку на сервис Paramount+ — об этом сообщается в официальном блоге Xbox. Вероятно, подписку будут раздавать в качестве перка, и подписаться с ее помощью смогут только новые зрители стриминговой платформы, как это обычно бывает при подобных раздачах.

Отметим, что Paramount+ официально не запущен в России, то есть получить доступ к данному перку с российского аккаунта Game Pass Ultimate не получится. В России заявлено, что сериал Halo выйдет в сервисе «Амедиатека».