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Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно

Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно


Уже на следующей неделе, 24 марта, состоится релиз долгожданного сериала по Halo. Он выходит на стриминговой платформе Paramount+, и компания Microsoft совместно с Paramount предлагает игрокам посмотреть сериал бесплатно.

Подписчики Game Pass Ultimate с 23 марта смогут бесплатно получить 30-дневную подписку на сервис Paramount+ — об этом сообщается в официальном блоге Xbox. Вероятно, подписку будут раздавать в качестве перка, и подписаться с ее помощью смогут только новые зрители стриминговой платформы, как это обычно бывает при подобных раздачах.

Отметим, что Paramount+ официально не запущен в России, то есть получить доступ к данному перку с российского аккаунта Game Pass Ultimate не получится. В России заявлено, что сериал Halo выйдет в сервисе «Амедиатека».

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По материалам: newxboxone

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