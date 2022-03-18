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Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле

Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Певицу Аллу Пугачеву, Максима Галкина и их детей запечатлели отдыхающие в Израиле туристы. Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри почти месяц находятся в Израиле. Звездное семейство отправилось в эту страну в феврале. На днях пользователи соцсетей запечатлели знаменитостей на прогулке по Кесарии на берегу Средиземного моря. Алла Пугачева и Максим Галкин сняли дом в курортном городке Кесария. Примадонна не раз признавалась, что любит отдыхать в Израиле. На этот раз она совмещает полезное с приятным - не только отдыхает, но и поправляет свое здоровье.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на заднем плане Достоянием общественности стала фотография, сделанная случайными прохожими. Аллу Борисовну засняли прямо на улице с супругом и детьми - Гарри и Лизой. Певица роскошно выглядит. Она распустила волосы, надела узкие светло-серые брючки, белоснежные балетки и просторную кофту. Что касается Галкина, то он выбрал для прогулки удлиненные шорты, футболку и кроссовки.
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Израиле Стоит отметить, что ранее Пугачева уверяла, что уехала из России временно, пока у ее младших детей школьные каникулы. Правда, каникулы уже подошли к концу. Артистка не случайно выбрала Кесарию в качестве отдыха. Этот город носит для Примадонны особое значение. Здесь много лет назад в местном храме она венчалась с Филиппом Киркоровым. Кроме того, в Кесарии находится клиника, услугами которой артистка часто пользуется. Алла Борисовна не раз там бывала. В свое время местные медики подобрали ей препараты для лечения диабета. Благодаря лекарствам певица резко похудела, о чем лично рассказывала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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