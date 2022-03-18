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Путин: "Мы многонациональный народ РФ, объединенный общей судьбой на своей земле"

Путин: "Мы многонациональный народ РФ, объединенный общей судьбой на своей земле"

Президент России Владимир Путин поприветствовал россиян на праздничном концерте в Лужниках по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с РФ, сказав, что народ Российской Федерации объединен общей судьбой на своей земле.

"Мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле. Это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение", - сказал Путин, выйдя на сцену.


Президент добавил, что жители Крыма руководствовались именно этой идеей, когда шли на референдум 16 марта 2014 года.

"Они жили и живут на своей земле, и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели", - отметил национальный лидер.

По словам президента, Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России.

"Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу", - заявил Путин.

Президент напомнил, что с 2014 страна немало сделала для того, чтобы "поднять" Крым и Севастополь.

"Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов", - напомнил он.

Путин заверил, что власти РФ знают, что нужно делать дальше и как, за счет чего. 


"Мы обязательно реализуем все намеченные планы", - сообщил глава государства.

Напомним, митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией собрал свыше 200 тысяч человек. Мероприятие проходит по инициативе Федерации независимых профсоюзов и Общественной палаты РФ.

Владимир Путин
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По материалам: uposters.ru

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