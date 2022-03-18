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Quantic Dream опровергает слухи, что Star Wars: Eclipse была перенесена

Quantic Dream опровергает слухи, что Star Wars: Eclipse была перенесена


Анонсированный в конце 2021 года новый проект Star Wars: Eclipse студии Quantic Dream находится на ранней стадии разработки. Но уже появлялись слухи, что его дата релиза перенесена на более поздний срок, чем изначально планировали разработчики. При этом, слухи появлялись от проверенного игрового инсайдера — Тома Хендерсона.

Однако, как утверждают разработчики игры Star Wars: Eclipse, дата релиза проекта не переносилась. В рамках интервью GamesRadar они заявили, что про перенос даты выхода игры не может идти речи, поскольку они никогда не сообщали предполагаемую дату релиза:

Star Wars Eclipse не была перенесена, потому что мы никогда не называли и не обещали релизное окно для проекта. Набор сотрудников активно продолжается вместе с работой над игрой и неанонсированными проектами, а также издательством сторонних игр.

Напомним, что Том Хендерсон в своем материале отмечал сложности с набором сотрудников в Quantic Dream. По его данным, игра выйдет не раньше 2027-2028 года.

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По материалам: newxboxone

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