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Разработку Perfect Dark теперь фактически возглавляет Crystal Dynamics, а не The Initiative

Разработку Perfect Dark теперь фактически возглавляет Crystal Dynamics, а не The Initiative


Вокруг игры Perfect Dark, которая была анонсирована 2 года назад новой студией Xbox — The Initiative, в последние недели много разговоров. Портал VGC на прошлой неделе опубликовал материал, где рассказал, что у команды The Initiative серьезные кадровые потери — за год студию покинула практически половина от общей численности сотрудников. Теперь стали известны еще некоторые интересные детали о разработке Perfect Dark.

Портал VGC дополнил информацию о разработке Perfect Dark сведениями от нескольких источников, которые заявили, что сейчас фактически руководит созданием проекта студия Crystal Dynamics. Напомним, что о привлечении студии Crystal Dynamics сообщалось в прошлом году, и предполагалось, что она является студией-поддержки для The Initiative, но, похоже, ситуация изменилась.

Как сообщил другой игровой инсайдер Джез Корден, разработка Perfect Dark сейчас продвигается хорошо, но действительно произошли некоторые системные изменения в командах, которые работают над проектом. По его информации, многие сотрудники The Initiative, которые ушли из студии, приняли такое решение из-за разногласий с Microsoft. Они хотели работать относительно небольшой командой, тогда как Microsoft хотела ускорить разработку игры и активно набирала новых сотрудников, а после пригласила и целую студию Crystal Dynamics для помощи в разработке.

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По материалам: newxboxone

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