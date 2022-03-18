С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим





Вышло новое бесплатное обновление для игры Aragami 2 на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. С обновлением в Aragami 2 исправили некоторые проблемы, добавили новые варианты локализации и некоторые другие изменения. Но главное в обновлении — классический режим для Aragami 2.

Классический режим в Aragami 2 направлен на игроков, которым понравилась первая часть. Этот режим гораздо более сложный, чем тот, что был ранее в игре. В классическом режиме нужно учитывать гораздо больше нюансов и скрупулёзнее планировать операции. Как отмечают разработчики, с классическим режимом в Aragami 2 игроков ждут чрезвычайно сложные бои (поэтому их лучше избегать), а уровни выносливости ограничены и медленно перезаряжаются в ярких местах.

Классический режим доступен в одиночной игре и в мультиплеере, а выбор режима происходит перед началом миссии.

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Напомним, что игра Aragami 2 доступна в подписке Game Pass.