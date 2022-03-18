Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов

Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
39-летний иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем здоровье. Ведущий поборол онкологию, но продолжает обследоваться. Иллюзионист рассказал о визите к врачу. Бывшему ведущему передачи «Битва экстрасенсов» больше года назад поставили страшный диагноз.  Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина (злокачественная опухоль лимфатической системы). Сергей прошел курсы химиотерапии в российской больнице и справился с болезнью. Тем не менее артист регулярно наблюдается у врачей. Недавно он прошел диспансеризацию. Сегодня Сафронов рассказал о ее результатах. «У меня всё хорошо. Давление высокое, но врачи сказали, что надо походить в бассейн и сбросить 10 кг. Лимфатические узлы стали меньше. Щитовидка и горло в порядке. По правде говоря, я очень боялся рака горла. После случившегося я стал мнительным и при любом покалывании, кашле и прочего в горле начинаю накручивать себя. Мне начинает казаться, что у меня опухает горло», — сообщил иллюзионист.
Сергей Сафронов Медики успокоили Сергея. Однако впереди его ждет главная процедура — ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Артист, победивший онкологию, надеется, что всё будет хорошо. Он призвал всех не забывать проходить диспансеризацию. «Даже если вас ничего не беспокоит, то можно раз в год. А если есть какие-то предпосылки или орган какой-то барахлит — можно и чаще», — посоветовал телеведущий. Сафронов проходил обследование вместе с женой Екатериной. Это стало его подарком возлюбленной в годовщину свадьбы. Избранница иллюзиониста заявила, что многие пары едут в романтическое путешествие на Мальдивы, а они – в клинику. Впрочем, по словам артиста, они оба не пожалели, что провели этот день с пользой для себя. «Это настоящий курорт. За два дня мы прошли с Катей всех врачей, вкусно поели, выспались и набрались сил! Она вообще здорова как бык, непонятно зачем пришла вообще. Всем бы так», — с иронией написал Сергей в VK.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение

Топ на сегодня

Авраам Руссо едва не лишился ноги
Авраам Руссо едва не лишился ноги
Сын Валерии издевается над женой
Сын Валерии издевается над женой
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью пластики
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью

Еще по теме

Сергей Сафронов снова ложится на госпитализацию
Сергей Сафронов показал младшую дочь
Сергей Сафронов: «Возвращаюсь на площадку и даже не помню, как зовут экстрасенсов»
Актер Вэл Килмер прокомментировал слова Майкла Дугласа о своей страшной болезни