Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов

39-летний иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем здоровье. Ведущий поборол онкологию, но продолжает обследоваться. Иллюзионист рассказал о визите к врачу. Бывшему ведущему передачи «Битва экстрасенсов» больше года назад поставили страшный диагноз. Врачи обнаружили у него лимфому Ходжкина (злокачественная опухоль лимфатической системы). Сергей прошел курсы химиотерапии в российской больнице и справился с болезнью. Тем не менее артист регулярно наблюдается у врачей. Недавно он прошел диспансеризацию. Сегодня Сафронов рассказал о ее результатах. «У меня всё хорошо. Давление высокое, но врачи сказали, что надо походить в бассейн и сбросить 10 кг. Лимфатические узлы стали меньше. Щитовидка и горло в порядке. По правде говоря, я очень боялся рака горла. После случившегося я стал мнительным и при любом покалывании, кашле и прочего в горле начинаю накручивать себя. Мне начинает казаться, что у меня опухает горло», — сообщил иллюзионист.Сергей Сафронов Медики успокоили Сергея. Однако впереди его ждет главная процедура — ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией). Артист, победивший онкологию, надеется, что всё будет хорошо. Он призвал всех не забывать проходить диспансеризацию. «Даже если вас ничего не беспокоит, то можно раз в год. А если есть какие-то предпосылки или орган какой-то барахлит — можно и чаще», — посоветовал телеведущий. Сафронов проходил обследование вместе с женой Екатериной. Это стало его подарком возлюбленной в годовщину свадьбы. Избранница иллюзиониста заявила, что многие пары едут в романтическое путешествие на Мальдивы, а они – в клинику. Впрочем, по словам артиста, они оба не пожалели, что провели этот день с пользой для себя. «Это настоящий курорт. За два дня мы прошли с Катей всех врачей, вкусно поели, выспались и набрались сил! Она вообще здорова как бык, непонятно зачем пришла вообще. Всем бы так», — с иронией написал Сергей в VK.