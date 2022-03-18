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Сравнение Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC

Сравнение Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC


Несколько дней назад состоялся релиз обновления Grand Theft Auto V до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Сегодня канал ElAnalistaDeBits опубликовал анализ и сравнение игр на консолях нового поколения. Основные тезисы из этого сравнения:



Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S и Playstation 5 в режиме качества похожи на настройки Ultra на PC. Однако есть некоторые различия, например, в Grand Theft Auto V на консолях нового поколения лучше эффекты освещения, чем на PC. Версия на PC не получила обновления, как консоли.



Все версии (Xbox Series X | S, Playstation 5, PC) имеют одинаковые текстуры.



Консоли Xbox имеют падения частоты кадров в трудные моменты, версия для Playstation 5 оптимизирована лучше и работает стабильнее.



Playstation 5 испытывает некоторые графические ошибки теней при смене режима работы.



Версия для PC имеет большую дальность прорисовки, чем консольные версии.



Версии для Xbox Series X и Playstation 5 в некоторых случаях имеют лучшие тени и окружающее затенение, чем версия для PC с использованием Nvidia PCSS.

Ниже можно посмотреть детальное графическое сравнение Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S и Playstation 5.


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По материалам: newxboxone

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