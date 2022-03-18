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Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России

Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России

Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на участие в конкурсах для получения стипендий президента Российской Федерации и Правительства России, сообщает пресс-служба российского кабмина.

«В России существует несколько механизмов поощрения молодых людей. Среди них стипендии президента и Правительства для студентов и аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям развития экономики, а также стипендии для тех, кто совершил значимые научные открытия. В новом учебном году их смогут получить свыше 9 тысяч студентов и 1,4 тысячи аспирантов. На эти цели из федерального бюджета направят более 695 миллионов рублей. Для Правительства важно привлекать молодежь в научную сферу, ведь именно они обеспечат в будущем успешную реализацию госпрограммы научно-технологического развития и технологический суверенитет страны», – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Среди обучающихся по приоритетным направлениям развития экономики в 2022/23 учебном году на ежемесячную стипендию главы государства могут претендовать 2,7 тысячи студентов и 300 аспирантов. Стипендию Правительства смогут получить 4,5 тысячи студентов и 500 аспирантов.

Сроки приема заявок на стипендии студентам и аспирантам, обучающимся по приоритетным направлениям развития экономики, устанавливают в вузах.

Также стартовал прием заявок на стипендии за выдающиеся успехи в учебе и научные открытия. В 2022/23 учебном году стипендию президента смогут получить 700 студентов и 300 аспирантов. Правительственную стипендию смогут получить 1,2 тысячи студентов и 300 аспирантов.

Прием заявок на конкурс для получения стипендий проводится до 1 июня 2022 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
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