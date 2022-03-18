Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков

Стефания Маликова возмущена тем, что ей пишут фанаты. Начинающий дизайнер Стеша Маликова заявила в своем Telegram о подругах, которые оказались лицемерами. Модный бизнес Маликовой стал процветать, и еще недавние завистники захотели быть поближе к Стеше. «Обожаю своих псевдоинстаграм-подружек. Сначала грязью обливают, а потом хотят в модели переделаться. Вы, может, определитесь. Пора бы», — написала Маликова в личном микроблоге.Стефания Маликова «Тошно от двуличных людей», — добавила Маликова. Поклонники Стеши поддержали модельера: «Не расстраивайтесь из-за них, они этого не стоят», «Значит, просто завидуют. Ну и пусть продолжают это делать, пока вы добиваетесь еще больших высот», «Фальшивые друзья вокруг»; «Много корыстных людей вокруг, хотят дружить благодаря вашему статусу».