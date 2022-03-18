"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире шоу IMPAULSIVE выступил с критикой в адрес видеохостинга Youtube, подвергающего контент политической цензуре.
Его, в частности, возмутило то, что площадка удалила выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт напомнил, что Трамп в подкасте предупредил авторов о том, что выпуск в итоге будет удален.
По его словам, сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.
Дэйна Уайт открыто поддерживал Трампа, приглашал на мероприятия UFC и проводил их в отелях бывшего американского лидера. Трамп помогал промоушену в первые годы после смены владельца.Дэйна Уайт UFC YouTube Дональд Трамп цензура