"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США

Вадим Карасев

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире шоу IMPAULSIVE выступил с критикой в адрес видеохостинга Youtube, подвергающего контент политической цензуре.

Его, в частности, возмутило то, что площадка удалила выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт напомнил, что Трамп в подкасте предупредил авторов о том, что выпуск в итоге будет удален.

"Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать — это страшная ситуация", - заявил Уайт.

По его словам, сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.

Дэйна Уайт открыто поддерживал Трампа, приглашал на мероприятия UFC и проводил их в отелях бывшего американского лидера. Трамп помогал промоушену в первые годы после смены владельца.

Дэйна Уайт UFC YouTube Дональд Трамп цензура