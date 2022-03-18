Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США

"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире шоу IMPAULSIVE выступил с критикой в адрес видеохостинга Youtube, подвергающего контент политической цензуре.

Его, в частности, возмутило то, что площадка удалила выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт напомнил, что Трамп в подкасте предупредил авторов о том, что выпуск в итоге будет удален.


"Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать — это страшная ситуация", - заявил Уайт.

По его словам, сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.

Дэйна Уайт открыто поддерживал Трампа, приглашал на мероприятия UFC и проводил их в отелях бывшего американского лидера. Трамп помогал промоушену в первые годы после смены владельца.

Дэйна Уайт UFC YouTube Дональд Трамп цензура
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сравнение Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
Сравнение Grand Theft Auto V на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
В Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций
В Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций
Эти 4 игры по обратной совместимости можно забрать бесплатно на Xbox
Эти 4 игры по обратной совместимости можно забрать бесплатно на Xbox
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций
Григорий Лепс лишился миллионов из-за санкций
Настя Ивлеева не стесняется быть Русской
Настя Ивлеева не стесняется быть Русской
В Ставрополье до конца 2024 года создадут на базе школ четыре технопарка «Кванториум»
В Ставрополье до конца 2024 года создадут на базе школ четыре
Жена Олега Газманова скупила самое необходимое
Жена Олега Газманова скупила самое необходимое
Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль
Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль
Чехия не может больше принимать украинских беженцев
Чехия не может больше принимать украинских беженцев
Кибернуарное приключение Chinatown Detective Agency выходит в апреле, сразу в Game Pass
Кибернуарное приключение Chinatown Detective Agency выходит в апреле,
Анонсирована многопользовательская стелс-игра DECEIVE INC для Xbox Series X | S
Анонсирована многопользовательская стелс-игра DECEIVE INC для Xbox

Топ на сегодня

18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно
Ольга Бузова связалась с бандитом
Ольга Бузова связалась с бандитом
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер,
Отношение полного бака бензина к зарплате
Отношение полного бака бензина к зарплате
Татьяне Брухуновой плюнули в лицо
Татьяне Брухуновой плюнули в лицо

Еще по теме

Глава UFC: Макгрегор точно вернется к выступлениям в нынешнем году
Глава UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 7 апреля
UFC: Конор Макгрегор снимется в «Игре престолов»
Возможный бой Нурмагомедова и Макгрегора должен пройти в Лас-Вегасе