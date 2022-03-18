Сын Валерии издевается над женой

Супруга сына певицы Валерии, Лиана пожаловалась на мужа. Жена младшего сына певицы решила преобразиться к летнему сезону. 24-летняя Лиана Шульгина разозлилась на избранника, который троллит ее за желание похудеть. Лиана серьезно занялась своей фигурой. Молодая мать поставила себе цель сбросить 3 килограмма. Невестка поп-звезды тренируется в спортзале и ограничивает себя в питании. Девушка пожаловалась, что муж не поддерживает ее начинания. Фотомодель рассказала о неприятном сюрпризе, который произошел после ее возвращения с тренировки. Во время ужина Арсений заказал домой большую коробку сладостей. Лиана продемонстрировала шкаф, наполненный печеньем, конфетами и шоколадом. «Была в зале полтора часа. Пришла домой, поела и к 23.00, естественно, проголодалась. Сижу, ем. Сеня в этот момент заказал вот это вот всё», — рассказала блогерша.Валерия с сыном и невесткой Представительница знаменитой семьи заверила, что он не мог приобрести всё это для себя, поскольку не ест сладкое. Девушка заподозрила, что Арсений пытается разрушить ее планы. «Он вообще не ест сладкое. На вопрос: «Зачем?» Ответил: «Чтобы было». Сидит ест чипсы. Вот скажите, он издевается?» — пожаловалась Шульгина. Фанаты звездной пары предположили, что Арсению нравятся нынешние формы Лианы. «Держитесь, Лиана. А может, муж не хочет просто прощаться с вашими 2 килограммами?», «Издевается точно! Так всегда, когда худеешь, есть тот, кто ест вкусняшки», «Как приятно понимать, что не я одна страдаю, сидя на диете. Но вообще зачем такой красотке, как ты, худеть?», «Мне явно стоит поучиться вашей выдержке, я бы уже забила и налетела на это всё», «Он готовиться на случай кризиса. Вон все люди скупают сахар, соль, макароны, масло. А Сеня чипсы и круассаны, сладкое», — высказались пользователи.