Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника

Фигуристка Татьяна Тотьмянина трогательно поздравила Алексея Ягудина с днем рождения. Сегодня олимпийскому чемпиону и именитому фигуристу Алексею Ягудину исполнилось 42 года. «Взрослым стал совсем чуть-чуть. С ДР меня!!!🥳🥳🥳🤪 А это значит, что: -есть, что вспомнить, -есть, что лучше не вспоминать, -есть, что рассказать,-есть, чем гордиться,-есть, к чему стремиться, -есть, что есть...😂», - написал именинник.Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин «С днем рождения, человек-оркестр!», – поздравила Ягудина в своем телеграм-канале его супруга – олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Трогательный пост по этому поводу опубликовала и наставница фигуриста – заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «С днем рождения, Алексей! Счастья, здоровья, творческих успехов!», – пожелала Тарасова своему любимому ученику.Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Напомним, Тотьмянина и Ягудин состоят в отношениях уже более 12 лет. Однако официально они зарегистрировали свой брак лишь в 2016-м году. Пара воспитывает двух дочек — Лизу и Мишель. Ягудин не раз говорил, что он в семье ведет себя как ребенок, а за взрослую жизнь у них «отвечает» Татьяна. «Я сам ребенок. Таня — взрослый человек, а я нет. Мне бы поиграть в приставку, поснимать ролики, если надо — и мультики посмотреть. Это несмотря на то, что я в последнее время часто думаю о возрасте» — признавался фигурист. Кстати, Тотьмянина рассказывала «7Дней», что Ягудин в реальной жизни и на экране – это совсем разные люди. И «человек-оркестр» может уставать и ходить с плохим настроением.«Полная противоположность тому, что люди видят в соцсетях и на телевидении. Он далеко не человек-праздник, как многим кажется. Дома он такой, какой есть на самом деле, — может и порычать, и буркнуть. Мне часто говорят: «О, наверное, у вас дома так весело!» Нет, это не так. И, думаю, правильно, потому что у любого человека должно быть место, где он будет сам собой» — говорит Татьяна.