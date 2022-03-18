Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника

Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Фигуристка Татьяна Тотьмянина трогательно поздравила Алексея Ягудина с днем рождения. Сегодня олимпийскому чемпиону и именитому фигуристу Алексею Ягудину исполнилось 42 года.  «Взрослым стал совсем чуть-чуть. С ДР меня!!!🥳🥳🥳🤪 А это значит, что: -есть, что вспомнить, -есть, что лучше не вспоминать, -есть, что рассказать,
-есть, чем гордиться,-есть, к чему стремиться, -есть, что есть...😂», - написал именинник.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин «С днем рождения, человек-оркестр!», – поздравила Ягудина в своем телеграм-канале его супруга – олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Трогательный пост по этому поводу опубликовала и наставница фигуриста – заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «С днем рождения, Алексей! Счастья, здоровья, творческих успехов!», – пожелала Тарасова своему любимому ученику.
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Напомним, Тотьмянина и Ягудин состоят в отношениях уже более 12 лет. Однако официально они зарегистрировали свой брак лишь в 2016-м году. Пара воспитывает двух дочек — Лизу и Мишель. Ягудин не раз говорил, что он в семье ведет себя как ребенок, а за взрослую жизнь у них «отвечает» Татьяна. «Я сам ребенок. Таня — взрослый человек, а я нет. Мне бы поиграть в приставку, поснимать ролики, если надо — и мультики посмотреть. Это несмотря на то, что я в последнее время часто думаю о возрасте» — признавался фигурист. Кстати, Тотьмянина рассказывала «7Дней», что Ягудин в реальной жизни и на экране – это совсем разные люди. И «человек-оркестр» может уставать и ходить с плохим настроением.
«Полная противоположность тому, что люди видят в соцсетях и на телевидении. Он далеко не человек-праздник, как многим кажется. Дома он такой, какой есть на самом деле, — может и порычать, и буркнуть. Мне часто говорят: «О, наверное, у вас дома так весело!» Нет, это не так. И, думаю, правильно, потому что у любого человека должно быть место, где он будет сам собой» — говорит Татьяна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Стефания Маликова в шоке от двуличных подписчиков
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Татьяна Тотьмянина публично поздравила мужа - именинника
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
Новый геймплей Trek to Yomi от IGN в раннем превью игры
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
С бесплатным обновлением в Aragami 2 добавили новый режим
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Дмитрий Шепелев ответил поклонникам, где находится
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
Сергей Сафронов после рака панически боится любых симптомов
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования
В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
На Xbox усложнят отправку клипов Game DVR в соцсети
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Подписчики Game Pass Ultimate смогут посмотреть сериал Halo бесплатно
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Эвелина Блёданс продемонстрировала стройную фигуру на фото в бикини
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Пугачева и Галкин с детьми попали в кадр случайных прохожих в Израиле
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение стипендий президента и Правительства России
Стартовал прием заявок от студентов и аспирантов на получение

Топ на сегодня

Авраам Руссо едва не лишился ноги
Авраам Руссо едва не лишился ноги
Сын Валерии издевается над женой
Сын Валерии издевается над женой
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Лариса Гузеева спасается от сумасшествия
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью пластики
Алеся Кафельникова решила поправить фигуру после родов с помощью

Еще по теме

Секрет на миллион - 56 выпуск - Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина (20.01.2018)
Алексей Ягудин поделился редкими фото из ЗАГСа
Татьяна Тарасова раскрыла страшную тайну Алексея Ягудина
Татьяна Тотьмянина перепугала мужа, попав в больницу