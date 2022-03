The Quarry получит полную русскую локализацию на релизе





Студия Supermassive Games планирует 10 июня 2022 года выпустить игру The Quarry, которую вчера официально анонсировали. Это очередное интерактивное кино от студии, которая известна игрой Until Dawn и проектами серии The Dark Pictures Anthology. Изданием игры The Quarry займет 2K.

Согласно странице игры The Quarry в Steam, проект на релизе получит полную русскую локализацию. Переведен будет не только текст, но и озвучка, что особенно важно для интерактивного кино. Отметим, что и игры серии The Dark Pictures Anthology получают полную русскую локализацию.

Напомним, игра The Quarry расскажет о вожатых лагеря, вечеринка которых превратилась в «ночь ужаса». Как и в других играх студии Supermassive, в The Quarry действия игроков будут напрямую влиять на сюжет игры.

Watch this video on YouTube