ТОП-10 популярных десертов для кофеен

Вадим Карасев

Кофейни формата «кофе с собой», небольшие кондитерские, где можно насладиться вкусным десертом с чашечкой ароматного горячего напитка, становятся популярными во всех населенных пунктах нашей страны. Помимо разных видов кофе, чая, какао здесь представлены многочисленны сладости. Если вы только планируете открывать кофейню, стоит тщательно проработать ассортимент предлагаемых блюд и напитков.

Не менее важно наладить деловые связи с многочисленными надежными поставщиками. Выгоднее покупать замороженные десерты оптом, потому что они хранятся в течение продолжительного времени, а после размораживания не теряют вкуса, привлекательности внешнего вида. Изучите ТОП-10 самых популярных и востребованных десертов для кондитерских и кофеен, чтобы выбрать подходящие варианты.

Чизкейк

Пирожное на основе песочного теста и натурального творога или мягкого сливочного сыра – любимое лакомство многих. Классический чизкейк готовят без начинки, но некоторые кондитеры используют разные добавки:

малину;



лимон;



шоколад;



натуральную мяту;



банан.



Брауни

Американский шоколадный десерт – отличное дополнение к кофе. Его особенность в том, что середина вкусного пирожного полужидкая, мягкая и нежная.

Маффины

Маффины – это порционные кексы с начинкой и без нее. Они хорошо сочетаются со свежими фруктами и ягодами, сливками, шоколадом.

Тирамису

Классический итальянский десерт на основе взбитых сливок, натурального кофе и песочного печения любят все, потому что он нежный, тает во рту, оставляя приятное послевкусие.

Тарталетки

Тарталетки или «корзиночки» любят дети, потому что такой десерт выглядит необычно, а вкус его незабываемый. Основа из теста хорошо удерживает форму, а начинка из крема, сливок, свежих ягод дает чуть заметную приятную кислинку.

Макаронс

Печенье макароны – еще один нежный десерт на основе взбитых яичных белков, которые запекают по особой технологии. Это самый востребованный вариант для кофейни, потому что печенье удобно держать в руках, оно не пачкается, сочетается с хорошим кофе.

Муссовые десерты

Разнообразные муссы, кремовые десерты подают в порционных стаканах. Широкое многообразие, натуральный состав, запоминающийся приятный вкус – преимущества таких сладостей.

Суфле

Сметана-радуга, птичье молоко – востребованные десерты на основе суфле. Они легкие, низкокалорийные, их могут позволить себе люди, которые хотят сбросить вес.

Донаты

Пончики классической формы с начинкой и без – еще один вариант десерта для кофейни. В продаже есть жареные или печеные донаты.

Медовик

Порционный торт медовик – классический десерт с выраженным медовым вкусом. Он хорошо сочетается с классическим или фруктовым чаем, какао, горячим шоколадом.