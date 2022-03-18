У сериала Halo было больше 250 черновиков сценариев





До выхода сериала по Halo остается примерно неделя — его мировой релиз назначен на 24 марта. Сериал является одним из долгостроев в индустрии, он находился в разработке около 10 лет, при этом неоднократно менялся состав команды, которая над ним работает.

В рамках интервью порталу Variety шоураннер первого сезона сериала Halo Стивен Кейн рассказал, что работал над проектом практически 2 года, хотя изначально рассчитывал, что он займет 5-6 месяцев, но пандемия внесла свои коррективы. Стивен Кейн отмечает, что за это время он написал «более 265 черновиков первых девяти эпизодов», из которых в конечном итоге составили цельную историю.

Стивен Кейн рассказал в интервью Variety, что при создании сценария он и его команда не брали игру за «точку отсчета». По его словам, сценарий строился вокруг обширной вселенной Halo, которая далеко выходит за пределы игр. Напомним, что сериал Halo получит отдельный канон.