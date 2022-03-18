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Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя

Убывающая Луна в марте 2022 года: что можно делать и что нельзя

Убывающая Луна — время относительного спокойствия, но это не значит, что во время фазы старения можно расслабляться и плыть по течению. Наоборот, нужно смотреть в оба и заниматься важными делами. Астрологи рассказали, какими именно.


Период убывания Луны начнется 19 марта. В таком состоянии Луна пробудет до самого последнего дня месяца. Нас всех ждет довольно увлекательное и местами непростое время. 27 марта Меркурий перейдет в Знак Овна, чем в значительной степени усилит благотворное влияние Луны на человечество и окажет Луне содействие в создании хороших условий для труда, творческих занятий, а также избавления от вредных привычек, которые мы ошибочно считаем полезными.

Можно начинать делать ремонт в доме и отдыхать

Самые благоприятные дни для этого — 21 и 22 марта. В эти два дня Луна будет пребывать в хозяйственном Знаке Скорпиона, который довольно хорошо относится к любым подобным начинаниям. Настоятельно не рекомендуется делать ремонт 19 и 20 марта — в дни пребывания убывающей Луны в Весах.

На Луне в Весах лучше всего просто расслабляться и заниматься чем-то приятным, простым, расслабляющим. Это будут суббота и воскресенье, день весеннего равноденствия. Луна в этом Воздушном Знаке даст нам всем массу оптимистичных эмоций и побудит нас к совершению добрых поступков. Старайтесь только не переутомляться и как можно больше времени проводить в комфортной и благоприятной для вас обстановке.

Нельзя вспоминать о прошлом


Сентиментальность и сожаления о прошлом — два самых главных врага вашего счастья. Старайтесь ни в коем случае не утопать в мыслях о том, что происходило в вашей жизни на прошлой неделе, в прошлом месяце или году. Пусть все плохое останется позади. Убывающая Луна в марте преимущественно будет находиться в очень позитивных Знаках Зодиака. Это отличное совпадение, которому стоит порадоваться.

Можно отправляться в дальние путешествия и командировки

Это лучше всего делать на убывающей Луне в Стрельце 23 и 24 марта. Главное — не забывать проверять всё по нескольку раз, чтобы не допустить ошибок и срыва планов. Также полезно будет путешествовать и посещать различные незнакомые вам месте с 29 по 31 число, пока ночное светило будет находиться под воздействием Рыб.

Не стоит никуда ездить и менять обстановку 19 и 20 числа. Категорически запрещено в первые три-четыре дня убывающей Луны агрессивно водить автомобиль. Это может привести к большим проблемам, авариям, штрафам и неприятностям в целом.

Можно совершать покупки

Можно, но нужно делать это предельно осторожно. Самые лучшие дни для этого — 27 и 28 марта. Луна в Водолее не даст вам ошибиться. Позвольте себе в эти два дня купить что-то дорогостоящее. Пускай у вас на одну исполненную мечту станет больше.


Нельзя игнорировать просьбы коллег, близких и друзей о помощи

Пока Луна убывает, нельзя становиться эгоистами. В данной фазе ночного светила крайне важно оказывать поддержку тем, кто вам дорог и тем, с кем вы работаете бок о бок. Легче всего это будет сделать 25 и 26 марта, пока Луна будет пребывать в Козероге — самом работоспособном Знаке Зодиака. При этом стоит оставаться методичными, собранными и спокойными. Не нужно торопиться. Всё получится, если не мутить воду. В таком случае не появится мелочей, выбивающих вас из колеи.

Можно и даже нужно меняться изнутри, ставить новые цели

Нужно сменить жизненный вектор, если старый на доставляет вам удовольствия и не позволяет поверить в себя. С 19 по 31 марта можно смело начинать заниматься какими-то новыми делами, пробовать браться за что-то новое. Полезно будет выходить из зоны комфорта, но без излишнего риска. Наступает время, когда каждый из нас сможет понять, чего он хочет от жизни на самом деле.

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По материалам: dailyhoro.ru

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