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В Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций

В Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций


Разработчики Hogwarts Legacy впервые показали геймплей проекта общественности, и игроки неплохо отреагировали на первую демонстрацию. Даты релиза у Hogwarts Legacy все еще нет, но разработчики обещают успеть с выпуском игры до конца 2022 года, ориентируясь на праздничный сезон.

После демонстрации Hogwarts Legacy, где, в частности, разработчики рассказали о многочисленных возможностях кастомизации персонажа в игре, у игроков возник вопрос про микротранзакции. В официальном FAQ по игре разработчики подтвердили, что в Hogwarts Legacy не будет внутриигровых покупок и микротранзакций.

Напомним, что Hogwarts Legacy — это полностью одиночный проект, который не предложит мультиплеер — кооперативный или соревновательный.


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По материалам: newxboxone

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