В Подмосковье в 2021 году нормативы ГТО сдали более 63 тысяч школьников

В Подмосковье в 2021 году нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сдали более 63 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 40 тысяч детей получили знаки отличия ГТО: свыше 17 тысяч – золотые, почти 14 тысяч – серебряные, а порядка 9,5 тысячи – бронзовые.

«Школьники Подмосковья – активные и спортивные ребята, поэтому все больше человек принимают участие в испытаниях комплекса ГТО. Школьникам это дает возможность заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз, а взрослые могут проверить свою физическую форму. Если школьник хочет принять участие в ГТО, то всю информацию он может узнать у своего классного руководителя», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».