В России разрешили тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования

Вадим Карасев

Российские власти при поддержке Минэкономразвития опубликовали постановление, которое позволяет "Яндексу" тестировать свои беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. Однако это пока что разрешено лишь на территории Иннополиса, расположенного возле Казани.

Также беспилотникам с испытателем на пассажирском кресле доступны поездки по территории особой зоны "Сириус" в Краснодарском крае, инновационного центра "Сколково" и по дорогам столичного района Ясенево. Вызвать такси "без водителя" можно с помощью обычного приложения компании, стоимость поездки на нем не будет отличаться от классического такси.

Эксперимент продлится три года и первые автономные машины выйдут на маршруты через 20 дней после публикации документа. По мнению экспертов, массовое внедрение инновационного коммерческого транспорта в российских городах произойдет к 2025 году.

Ранее Ruposters писал, что беспилотный грузовик впервые совершил полностью автономный рейс по дорогам общего пользования.

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