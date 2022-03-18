В Ставрополье до конца 2024 года создадут на базе школ четыре технопарка «Кванториум»

В Ставрополье до конца 2024 года создадут на базе школ четыре технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования края Евгения Козюру.

«Мы ведем большую работу в рамках национального проекта «Образование». В 2022 году мы продолжаем работу. В городе Георгиевске будет открыт новый школьный «Кванториум». До конца 2024 года планируем открыть еще три школьных «Кванториума», – сказал он.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.