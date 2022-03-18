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Жена Олега Газманова скупила самое необходимое

Жена Олега Газманова скупила самое необходимое
Супруга певца Олега Газманова, Марина рассказала, что для нее самое необходимое. Во многих городах страны люди буквально сметают с магазинных полок сахар и крупы, объясняя это тем, что не за горами дефицит важных товаров. По этому поводу иронично высказалась супруга Олега Газманова. Марина Газманова не создает ажиотажа вокруг возможного дефицита продуктов, ее больше волнует происходящее на парфюмерном рынке. «Кто-то жрет, сметая сахар, гречку, туалетную бумагу. Честно признаюсь, в панике я купила три флакончика любимых духов. А вы?» — поинтересовалась у подписчиков жена 70-летнего артиста. Напомним, недавно звездный супруг Марины угодил в скандал. Поговаривали, что у Газманова возникли проблемы с законом из-за высказывания об антиваксерах. Позже выяснилось, что слухи преувеличены.
Олег Газманов с женой И все же это не уберегло Газмановых от жесткого хейта. Марина Газманова не стала молчать и ответила недоброжелателям, попросив их отписаться от своей страницы в соцсети. «Дорогие мои подписчики, мой Ноев ковчег покинул открытое пространство Instagram из-за тотального нападения ботов на умы и души людей. Я взяла с собой вас и ваш свет, который мы, надеюсь, сохраним и приумножим. Мои глаза начали страдать от системных рассылок, унижающих мое человеческое достоинство, распространяющих клевету и разжигающих ментальную войну между нами. Я приняла решение временно прекратить выдачу виз в мою страну Газмания, буду творить для вас, для тех , кто уже давно на меня подписан. Со временем дочищу тех, кто пробрался на борт моего ковчега непрошеным гостем, вас обнаружат и выметут. Это пространство закрыто для любых войн. Кто хочет сойти с корабля, пожалуйста! Насильно задерживать не имею возможности и желания. Для тех, кто останется, будет много чего интересного, жизнеутверждающего и позитивного. Кто со мной?» — делилась она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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