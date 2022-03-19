A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после релиза





На этой неделе компания Microsoft анонсировала список игр, которые будут добавлены в подписку Game Pass во второй половине марта. Некоторые игроки с удивлением обнаружили, что в списке проектов, которые готовятся к выходу в подписке, отсутствует A Memoir Blue. При этом, ранее Microsoft и разработчики проекта официально подтверждали релиз игры 24 марта и заявляли о ее выходе в подписке в день релиза.

Планы у разработчиков A Memoir Blue не изменились, что следует из информации на странице игры в магазине Microsoft Store и из блога Xbox. Проект A Memoir Blue выйдет 24 марта и сразу будет добавлен в Game Pass.

Напомним, что игра A Memoir Blue изначально должна была выйти в октябре 2021 года, после ее перенесли на февраль, а далее на март. Сам проект представляет собой историю девушки-спортсменки, которая погружается в свои тяжелые воспоминания о непростых отношениях с матерью.

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