Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции

40-летний певец Дима Билан признался поклонникам в Telegram, что перенес двухчасовую операцию. Два дня назад артист сообщил подписчикам, что находится в одной из столичных клиник и готовится к плановой операции. Сегодня Дима Билан рассказал о самочувствии после хирургического вмешательства. Правда, пока артист предпочитает не говорить, что же с ним произошло и для чего понадобилась процедура. «Здравствуйте, дорогие! Случилось! Мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы. Мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними! Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте. Слабость свою я показывать не очень-то и умею, многое не договаривал, не ныл — это условие работы в этом жанре. Как только ее покажешь — поплывет все, и все-таки сама жизнь — это постоянная борьба», — разоткровенничался Дима в Telegram.Дима Билан Пользователи Сети желают Билану здоровья и скорейшего восстановления. «Дима, поправляйся! Мы с тобой!»; «Все будет хорошо! Спасибо за искренность!»; «Димочка, что же произошло? Надеемся, что все хорошо!»; «С большим нетерпением ждем твоих выступлений!» — делятся поклонники исполнителя. Напомним, не так давно артист признался, что борется с алкоголизмом. Из-за пагубной привычки Дима был вынужден обратиться к специалисту.«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что выпиваю я немного. К сожалению, у меня есть такая проблема: не могу остановиться, когда выпиваю. Мне кажется, не существует семьи, где нет такой проблемы. Да что говорить-то?! Вся Европа пьет так», — рассказывал он в интервью Ксении Собчак.