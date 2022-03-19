Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции

Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
40-летний певец Дима Билан признался поклонникам в Telegram, что перенес двухчасовую операцию. Два дня назад артист сообщил подписчикам, что находится в одной из столичных клиник и готовится к плановой операции. Сегодня Дима Билан рассказал о самочувствии после хирургического вмешательства. Правда, пока артист предпочитает не говорить, что же с ним произошло и для чего понадобилась процедура. «Здравствуйте, дорогие! Случилось! Мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы. Мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними! Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте. Слабость свою я показывать не очень-то и умею, многое не договаривал, не ныл — это условие работы в этом жанре. Как только ее покажешь — поплывет все, и все-таки сама жизнь — это постоянная борьба», — разоткровенничался Дима в Telegram.
Дима Билан Пользователи Сети желают Билану здоровья и скорейшего восстановления. «Дима, поправляйся! Мы с тобой!»; «Все будет хорошо! Спасибо за искренность!»; «Димочка, что же произошло? Надеемся, что все хорошо!»; «С большим нетерпением ждем твоих выступлений!» — делятся поклонники исполнителя. Напомним, не так давно артист признался, что борется с алкоголизмом. Из-за пагубной привычки Дима был вынужден обратиться к специалисту.
«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что выпиваю я немного. К сожалению, у меня есть такая проблема: не могу остановиться, когда выпиваю. Мне кажется, не существует семьи, где нет такой проблемы. Да что говорить-то?! Вся Европа пьет так», — рассказывал он в интервью Ксении Собчак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Microsoft и Valve запустили поддержку Game Pass Ultimate на Steam Deck
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Дима Билан скрывает, что ему делали во время двухчасовой операции
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Ксения Собчак высказала свое мнение о родине
Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Константин Богомолов вернулся домой без Собчак
Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения дочки
Виктория Боня с Алексом Смерфитом вместе отпраздновали день рождения
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Скорпионам
Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали заграницу
Продюсер рассказал, почему Светлана Лобода и другие артисты сбежали
Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
Сергей Полунин перенес шоу из-за операции
Яна Рудковская посмеялась над угрозами закрытия магазинов Apple
Яна Рудковская посмеялась над угрозами закрытия магазинов Apple
Настя Ивлеева сообщила, что ее офис сгорел
Настя Ивлеева сообщила, что ее офис сгорел
Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом
Россия отметила восьмую годовщину воссоединения с Крымом
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая
Wildcat Gun Machine выходит на приставках Xbox в начале мая

Топ на сегодня

Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор
Forbes: RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян —
ЕС впервые в истории профинансирует поставки оружия Украине во время конфликта
ЕС впервые в истории профинансирует поставки оружия Украине во время
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
"Страшная ситуация": глава UFC пожаловался на цензуру в США
Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль
Елизавета Туктамышева отхватила новенький автомобиль
Жена Олега Газманова скупила самое необходимое
Жена Олега Газманова скупила самое необходимое

Еще по теме

Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции
Дима Билан поведал о хронической бессонницы
Дима Билан признался, что провел романтический праздник в компании
Дима Билан спел дуэтом с Максимом Галкиным (видео)