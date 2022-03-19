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Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции

Дмитрий Шепелев рассказал о своей эмиграции
Ведущий Дмитрий Шепелев высказался о своем отъезде. В связи с событиями на Украине многие российские звезды уехали в другие страны до стабилизации ситуации. За это на них выливается много негатива со стороны поклонников. Дмитрий Шепелев рассказал, собирается ли уезжать. 39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев не собирается оставлять работу, а, значит, и место проживания. В социальной сети он поделился своим мнением на этот счет: «Очень много вопросов о том, уехали мы или остались. У меня короткий ответ. Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит и я здесь».
Дмитрий Шепелев Предварительно Шепелев закрыл комментарии, чтобы на него не была произведена атака хейтеров. Напомним, ведущий шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ состоит в отношениях с Екатериной Тулуповой, которая недавно родила ему сына Тихона. Также у пары есть еще двое детей — сын Шепелева Платон от Жанны Фриске и дочь Тулуповой — Лада. Мужчина не часто делится снимками детей, однако заявлял, что дети между собой ладят и им легко в компании друг с другом. не пропуститеДмитрий Шепелев вспомнил, как бросил первую жену, и объяснил, почему не женится на Тулуповой Дмитрий Шепелев не разрешает старшему сыну общаться с родителями Жанны Фриске. Он полностью оградил ребенка от общения с бабушкой и дедушкой. С момента смерти певицы Дмитрий судится с ее родителями. Причина их конфликта заключается в деньгах, которые, якобы, возлюбленный Фриске незаконно оставил себе. Как утверждает Владимир Фриске — Шепелев готов на подлость ради своей выгоды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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